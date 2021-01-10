نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية غادر إلى طهران

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه غادر نائب وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون بلاده متوجهاً إلى إيران صباح اليوم الأحد للتحدث مع المسؤولين الإيرانيين حول ناقلة النفط لبلاده التي احتُجزت في مضيق هرمز، نقلاً عن قناة كي بي إس.

وينوي تشوي الانضمام إلى وفد كوري جنوبي وصل إلى طهران يوم الخميس الماضي لمناقشة ناقلة النفط التي تم حجزها في مضيق هرمز.

وقال نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للصحفيين في مطار إینتشیون الدولي إنه واثق من سلامة وصحة طاقم السفينة الكورية الجنوبية.

كما أفادت يونهاب أن الدبلوماسي الكوري الجنوبي يعتزم مناقشة قضية أموال جمهورية إيران الإسلامية المحجوبة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات الأمريكية ، والإفراج عن الناقلة وطاقمها مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الإيرانية.

وبحسب التقرير ، قال تشوي للصحفيين إن إيران طلبت من كوريا الجنوبية السماح باستخدام أموال الجمهورية الإسلامية المحظورة ، وأنها تعتزم ان تعرف طلب إيران في هذا الصدد مرة اخری خلال زيارته لإيران ودراسة ما يمكن أن تفعله سيول بشأن الأموال الإيرانية المحظورة حسب تعبیره.

والجدیر بالذکر أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني اعلنت يوم الاثنين ، 6 يناير ، أن ناقلة نفط كورية جنوبية احتجزت في الخليج الفارسي بسبب انتهاكاتها المتكررة للقوانين البيئية.

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