مبيعات مختبرات تكنولوجيا النانو والمعدات الصناعية ترتفع بنسبة 48 في المائة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يتم تصنيف منتجات النانو الإيرانية بشكل عام إلى ثلاث مجموعات من السلع والخدمات والمعدات. وأثرت التكنولوجيا، التي يطلق عليها مؤشر الموجة الرابعة للثورة الصناعية، على جميع المجالات العلمية، وخضعت هذه التكنولوجيا متعددة الاستخدامات لاتجاه متزايد ونحن نشهد تطبيقاتها المتزايدة في مختلف الصناعات كل يوم.

كما زادت مبيعات مختبرات تكنولوجيا النانو والمعدات الصناعية بنسبة 48 في المائة، على الرغم من العقوبات ونقص التمويل والدعم.

وينتمي أكثر من 55٪ من سوق سلع تكنولوجيا النانو إلى قطاع البناء، ومنتجات مثل "الصمامات" و "الزجاج المنخفض الانبعاثات" و "الخرسانة خفيفة الوزن" و "أنواع الأرضيات" و "أنواع البلاط والجرانيت المضاد للحفز".

وتأتي صناعة الإلكترونيات الضوئية كذلك في المرتبة التالية ولديها حوالي 12٪ من سوق السلع المصنعة بالنانو في إيران.

هذا وتأتي السيارات والنفط والغاز والمنسوجات والبوليمر والمنتجات المركبة بحصة تتراوح بين 9.2 و 5.2 في المائة.

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