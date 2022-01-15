تسهیل عملیة دخول شركات النانو في البورصة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونیة العلوم والتكنولوجيا لرئاسة الجمهورية أن دخول الشركات العاملة في مجال تكنولوجيا النانو إلى سوق رأس المال له مزايا كاعتماد لعلامة الشركات المحلية وتطوير السوق المحلية والسوق الدولية.

ولتيسير دخول هذه الشركات إلى سوق الأوراق المالية، قام مقر تطوير تكنولوجيا النانو التابع لمعاونیة العلوم والتكنولوجيا بتحديد واختيار مجموعات والشركات الموهلة للبورصة وشركات استشارات الاستثمار المالي في هذا المجال.

ومن الممكن أن يؤدي دخول الشركات القائمة على المعرفة إلى هذه السوق، إلى جانب زيادة كفاءة هذه الشركات، إلى تطوير التكنولوجيا في البلد. ویحاول مقر تطویر النانو تسهيل دخول هذه الشركات إلى سوق الأوراق المالية، سواء لمساعدة هذه الشركات على النمو بشكل أكبر أو لعب دور في الازدهار الاقتصادي والتنمية التكنولوجية في البلاد.

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