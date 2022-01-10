ايران رابع دولة في مجال نشر بحوث النانو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن مقر تطوير تكنولوجيا النانو أن عدد الأوراق العلمية يعتبر معلمة لقياس ومقارنة النمو العلمي للأفراد والجامعات والدول ويشير إلى كفاءتها العلمية. ووفقا لإستت نانو، فإن أكثر من 42 في المائة من منشورات النانو في العالم كتبها ونشرها باحثون صينيون في عام 2021. وتحتل الولايات المتحدة والهند وايران المرتبة التالية بنسبة 11.5 و9.4 و5.5 فى المائة على التوالي.

في عام 2021، تم نشر ما يقرب من 202،000 مقال نانو في المجلات المفهرسة JCR (تقارير الاقتباس)، وهو ما يمثل حوالي 8.2 في المئة من جميع المقالات المفهرسة في ويب أوف ساينس. وبعبارة أخرى، فإن حوالي 8 في المائة من جميع المنشورات العلمية في العالم هي في مجال تكنولوجيا النانو.

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