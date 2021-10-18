حصاد يوم واحد.. سيدات إيران يحرزن أربع ميداليات ذهبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشارك بالدورة الدولية 138 لاعبا ولاعبة من الاردن وافغانستان وايران وباكستان وروسيا والهند.
وتمكنت اللاعبات الايرانيات من تقلد ذهبيات وزن 46- كغم و53- كغم، 62- كغم و73- كغم.
/انتهى/
انتهى اليوم الأول من الجولة الثالثة من منافسات طهران الدولية للتايكوندو في قسم السيدات بإحراز أربع ميداليات ذهبية.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه يشارك بالدورة الدولية 138 لاعبا ولاعبة من الاردن وافغانستان وايران وباكستان وروسيا والهند.
وتمكنت اللاعبات الايرانيات من تقلد ذهبيات وزن 46- كغم و53- كغم، 62- كغم و73- كغم.
/انتهى/
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