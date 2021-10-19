إيران وروسيا لديهما وجهات نظر متقاربة حول التطورات في أفغانستان وجنوب القوقاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري لشبكة روسيا 24 الإخبارية: "كانت هناك عدة قضايا على جدول الأعمال خلال الزيارة و سارت المحادثات بشكل جيد ".

وأضاف: "في القضايا الثنائية، أجرينا محادثات مفيدة للغاية حول عقود شراء المقاتلات والطائرات النفاثة التي تستخدم لأغراض التدريب والمروحيات العسكرية من روسيا بعد إلغاء حظر التسليح ضد إيران.

وأشار باقري إلى المحادثات البناءة التي جرت أمس مع رئيس هيئة الاركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف، مؤكداً على ان ايران وروسيا لديهما وجهات نظر متقاربة خاصة حول موضوع امن سوريا والقضاء على الإرهاب من أجل إعادة الأمن الكامل، وقضية أفغانستان والتطورات في جنوب القوقاز.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة بشكل عام ينبغي القول إن العلاقات الإيرانية الروسية في جميع المجالات تتجه نحو تعميق وتوطيد أكبر قدر ممكن خاصة في المجالين العسكري والدفاعي.

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