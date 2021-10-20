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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ٨:٤٤ ص

عبد اللهيان عند لقاء مع "عادل عبدالمهدي"؛

إيران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق ودوره البناء بالعلاقات الإقليمية

إيران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق ودوره البناء بالعلاقات الإقليمية

صرح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، بان "إيران ترحب دائما بسلام واستقرار العراق ودوره البناء في العلاقات الإقليمية، وتحترم إرادة الشعب العراقي في صنع القرار السياسي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه خلال لقائه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي في طهران الثلاثاء، وصف امير عبداللهيان البلدين بانهما صديقين دائمين وشقيقين وقال: ان طاقات العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والشعبية بين طهران وبغداد يمكنها ان تاخذ الحالة التنفيذية اكثر فاكثر.

وأثنى وزير الخارجية الايراني على اجراءات عادل عبدالمهدي وحكومته خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في العراق في سياق تطوير العلاقات الثنائية، مؤكدا عزم ايران على توسيع العلاقات مع الحكومة العراقية.

وشدد بان ايران ترحب دوما بالسلام والاستقرار في العراق ودوره البناء في العلاقات الاقليمية، وتحترم ارادة الشعب العراقي في اتخاذ القرارات السياسية.

بدوره نوه رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبدالمهدي خلال اللقاء الى القواسم المشتركة الكثيرة جدا بين ايران والعراق في مختلف المجالات، وعدها رصيدا كبيرا للمزيد من التقارب بين شعبي وحكومتي البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1919057
https://ar.mehrnews.com/news/1919057/

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