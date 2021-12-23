السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني لدى العراق التقى بوزير الكهرباء العراقي لبحث العلاقات بين طهران وبغداد والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء، على تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح طهران وبغداد، مشيرين الى القواسم المشتركة والاواصر المتينة بين إيران والعراق في مختلف المجالات.

ووجه وزير الكهرباء العراقي، خلال الاجتماع، دعوة إلى نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان لزيارة العراق.

وتعد ايران حاليا أهم وأكبر مصدر الكهرباء للعراق. ويلبي العراق ثلث احتياجاته من الطاقة من خلال استيراد الكهرباء والغاز الايراني./انتهى/