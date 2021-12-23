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٢٣‏/١٢‏/٢٠٢١, ٦:٠٧ م

السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات

السفير مسجدي يبحث مع وزير الكهرباء العراقي سبل تعزيز العلاقات

بحث سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد "إيرج مسجدي"، مع وزير الكهرباء العراقي "عادل كريم" العلاقات الثنائية والتعاون المشترك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير الايراني لدى العراق التقى بوزير الكهرباء العراقي لبحث العلاقات بين طهران وبغداد والتعاون في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان في هذا اللقاء، على تعزيز وتوسيع التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح طهران وبغداد، مشيرين الى القواسم المشتركة والاواصر المتينة بين إيران والعراق في مختلف المجالات.

ووجه وزير الكهرباء العراقي، خلال الاجتماع، دعوة إلى نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان لزيارة العراق.

وتعد ايران حاليا أهم وأكبر مصدر الكهرباء للعراق. ويلبي العراق ثلث احتياجاته من الطاقة من خلال استيراد الكهرباء والغاز الايراني./انتهى/

رمز الخبر 1920617
https://ar.mehrnews.com/news/1920617/

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