روسيا تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تنقل عسكريين سوريين في دمشق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الدنيئ. ونعرب عن خالص تعازينا لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وأضافات في بيانها: "إننا نعتبر هذه الجريمة الدموية بمثابة تحد صارخ هدفه التشكيك في قدرة سورية على ضمان أمن العاصمة، وهو استفزاز لإثارة العنف، وعرقلة جهود تحقيق تسوية سياسية في سوريا".

ورجحت أن يكون تزامن هذا الحادث ليس مع استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لعملها في جنيف، ليس من باب الصدفة.

وجددت تأكيد روسيا على "أهمية تضافر الجهود الدولية في مكافحة التهديد الإرهابي العالمي على الأسس القانونية الدولية القائمة، بما في ذلك إقامة تعاون في هذا المجال مع حكومة السورية".

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