الخارجية الروسية: سنرد عمليا على عقوبات واشنطن و اوتاوا

وأضافت الخارجية الروسية أن موسكو، تأسف لأن الولايات المتحدة وكندا بفرضهما عقوبات جديدة عليها، تواصلان السير في طريق كارثي نحو التدمير الكامل للعلاقات الثنائية.

وأكدت الخارجية الروسية "نعرب عن أسفنا لأنهم في العاصمتين الأمريكية والكندية يواصلون السير في مسار كارثي نحو التدمير الكامل للعلاقات الثنائية مع روسيا، وبالتالي وجدوا أنفسهم في حالة يرثى لها للغاية بسبب فوبيا الخوف من روسيا الكثيفة التي اجتاحت واشنطن وأوتاوا".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت يوم أمس الجمعة، بأن الولايات المتحدة قد أدرجت ثماني شركات روسية على قائمة العقوبات، بما في ذلك شركات في شبه جزيرة القرم. ووفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للخزانة، فرضت العقوبات على شركتي "أوكيان بريبور" و"زفيزدا" من سان بطرسبورغ، ومصنع زيلينودولسك في جمهورية تتارستان، ومصنع لبناء السفن في ياروسلافل ، وشركات في شبه جزيرة القرم — "فيولينت"، "كونسول ستروي"، "نوفيي برويكتي" ومكتب التصميم والتكنولوجيا "سودوكومبوزيت".