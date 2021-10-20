سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا

وأوضح "الرحمون" في تصريح لقناة السورية أنه “ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت” مؤكداً أنه “لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا”.

وارتقى 14 شهيداً ووقع جريحان في وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة المبيت عند جسر الرئيس.

وحدث اليوم الأربعاء إنفجار بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق.

وأكّدت وكالة سانا وقوع 14 شهداء و2 جرحى من جرّاء التفجير، مشيرة إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء الإرهابي وقع في منطقة حيوية في العاصمة السورية.

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