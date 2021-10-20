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٢٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:٤١ م

وزير الداخلية السوري:

سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا

سنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على جريمة تفجير المبيت أينما كانوا

أكد وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون" أن العمل الإرهابي الذي وقع صباح اليوم بحافلة مبيت عند جسر الرئيس بدمشق، "جرى بعد دحر الإرهاب من غالبية الأراضي السورية وإن من لجأ وخطط لهذا الأسلوب الجبان كان يرغب أن يؤذي أكبر عدد ممكن من المواطنين".

وأوضح "الرحمون" في تصريح لقناة السورية أنه “ستتم ملاحقة الأيادي الآثمة وسيتم بترها أينما كانت” مؤكداً أنه “لن يتم التخلي عن ملاحقة الإرهاب.. وسنلاحق الإرهابيين الذين أقدموا على هذه الجريمة النكراء أينما كانوا”.

وارتقى 14 شهيداً ووقع جريحان في وقت سابق اليوم جراء تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة المبيت عند جسر الرئيس.

وحدث اليوم الأربعاء إنفجار بعبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق.

وأكّدت وكالة سانا وقوع 14 شهداء و2 جرحى من جرّاء التفجير، مشيرة إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء الإرهابي وقع في منطقة حيوية في العاصمة السورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1919081
https://ar.mehrnews.com/news/1919081/

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