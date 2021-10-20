سوريا... انفجار أخر اليوم في مستودع الذخيرة في محافظة حماة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لقي 6 عناصر من القوات الرديفة التابعة للجيش السوري مصرعهم وأصيب 3 آخرون بجروح، جراء انفجار مستودع ذخيرة ناجم عن خطأ فني قرب طريق حماة - حمص، وسط سوريا.

وقال نشطاء إن انفجارا سمع على طريق حمص-بيروت، ووفقا لمصادر "المرصد السوري" فإن الانفجار العنيف ناجم عن انفجار ضمن مستودع للذخيرة تابع لعناصر "موالية للجيش" قرب المدخل الجنوبي لحماة، على طريق حمص-حماة، الأمر الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى.

كما أشارت في وقت سابق وكالة "سانا" السورية اليوم الأربعاء بانفجار عبوتين ناسفتين أثناء مرور حافلة عند جسر الرئيس بدمشق.

وأكّدت الوكالة وقوع 14 شهداء و2 جرحى من جرّاء التفجير، مشيرة إلى أن وحدات الهندسة فككت عبوة ثالثة كانت مزروعة في المكان الذي وقع فيه التفجير الذي استهدف حافلة المبيت.

وأوضحت المصادر أن الاعتداء الإرهابي وقع في منطقة حيوية في العاصمة السورية.

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