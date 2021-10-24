شمخاني يرد على تهديدات الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني ردًا على تهديدات الكيان الصهيوني ومطالبة الموافقة على ميزانية الأعمال العدائية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، على صفحته الشخصية على موقع تويتر، ان الصهاينة بدلاً من يخصصوا ميزانية قدرها 1.5 مليار دولار ضد إيران، ينبغي عليهم أن يفكروا في تقديم عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات كميزانية لإصلاح الأضرار التي سببها رد فعل إيران.

كما استنكر شمخاني، يوم امس تصريحات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، التي اعتبرها بأنها تضخم من مكانة الاحتلال الإسرائيلي الفارغ.

واضاف: ان الخوف من القوميات هو حصة الدولة التي تواجههم بالحديد والنار وليست ايران التي تشكل روضة زاهرة من القوميات.

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