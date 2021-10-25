المحترف الإيراني "آزمون" يقود فريقه "زينيت" بفوز كاسح ضمن الدوري الروسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تناوب على تسجيل سباعية أصحاب الأرض كل من الإيراني سردار آزمون "هدفين" (د. 20 و36) وأندريه موستوفوي "هدفين" (د.45 و56) والبرازيلي كلاودينيو (د. 28) وأرتيوم دزيوبا من ركلة جزاء (د.80) وألكسندر إيروخين (د. 88)، فيما سجل هدف سبارتاك اليتيم الهولندي كوينسي بروميس في الدقيقة الـ53 من عمر اللقاء.

وأكمل سبارتاك المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه البلجيكي ماكسيميليانو كوفري لنيله الإنذار الثاني في الدقيقة الـ79.

وبهذا الفوز الكاسح، رفع زينيت رصيده في صدارة الدوري إلى 26 نقطة، فيما تجمد رصيد سبارتاك الذي تلقى الأحد أقسى خسارة في تاريخه بالدوري المحلي عند 17 نقطة في المركز السابع على جدول الترتيب.

/انتهى/