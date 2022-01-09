سردار آزمون علی تواصل مستمر مع نادي ليون الفرنسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، على الرغم من أن مهاجم المنتخب الإيراني سردار آزمون نفى الأسبوع الماضي أنباء اتفاقه مع أندية أخرى، إلا أنه يبدو أن المفاوضات مع اللاعب مستمرة.

قبل بضعة أسابيع، أعلنت المنشورات والصحفيين الإيطاليين والفرنسيين المشهورين عن اتفاق اختبار مدته أربع سنوات مع نادي ليون الفرنسي.

وتنتهي صفقة آزمون مع نادي زينيت الروسي هذا الموسم ويمكنه بعد ذلك الذهاب إلى أي فريق يريده. ومع ذلك، عملت بعض الأندية الأوروبية بالفعل على جذب مهاجم المنتخب الإيراني ليكونوا متقدمین ولو بخطوة واحدة في الانتقالات الصيفية.

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