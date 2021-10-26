ايران وسوريا توقعان اتفاق لتشفيل محطة كهرباء محردة السورية

وأفادة وكالة مهر للأنباء، ان وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل اوضح في كلمة له بعد التوقيع ان مدة التنفيذ للمحطة التي تتألف من اربع مجموعات 26 شهراً وهناك مباشرة مبدئية بالعمل منوها بالجهود التي بذلها عمال وفنيو المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء لإبرام هذا العقد.

واشار الوزير الزامل انها المرة الاولى التي تتعاقد فيها الوزارة مع الشركة وسيكون هناك فريق متخصص لمتابعة العمل معها مؤكداً ان كل محطات التوليد التي دمرها الارهاب ستعود للخدمة تدريجياً من خلال عقود مع شركات اثبتت مقدرة وفعالية عالية في اعادة التأهيل.

واوضح مدير محطات التوليد في وزارة الكهرباء المهندس محمود رمضان ان اعادة تأهيل المحطة تتضمن استبدال جميع القطع المتضررة وإصلاح بعضها بحيث تعود إلى استطاعة اسمية تعادل 90 بالمئة من استطاعتها التصميمية التي كانت عليها قبل 40 عاماً.

ومن جهته اكد مدير شركة بيمانير جواد خونساري بذل كل الجهود لانجاز العمل بأقل مدة زمنية ممكنة وجاهزية الشركة للتعاون مع الجانب السوري ونقل تجربتها إليه في صيانة المحطات.

واستهدفت محطة محردة اكثر من مرة من قبل المجموعات الارهابية بالقذائف الصاروخية ما ادى إلى خروجها عن الخدمة بشكل متكرر./انتهى/