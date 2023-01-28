الحکومة الاإیرانیة: تم بناء 16 محطة طاقة حراریة كبيرة في محافظات مختلفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم بناء 16 محطة طاقة حرارية كبيرة في محافظات ایرانیة مختلفة وتم اتصالهم بشبكة الكهرباء. كمية السعة المضافة إلى قدرة محطات توليد الكهرباء في البلاد بعد اتصال المحطات الطاقة الـ 16 الجديدة وصلت الى 2769.2 ميجاوات.

ووفقا للمعلومات الموجودة، يعمل 19600 شخص بشكل مباشر وغير مباشر في محطات توليد الكهرباء والمنشئات التابعة لها في البلاد. وهذا يعني أن الأيدي العاملة النشطة في بناء محطات الطاقة قد زادت 4.8 مرة.

ومن بين المحطات الجديدة، تم بناء محطتي تربت حيدرية ومحطة شهيد باكري في سمنان خلال فترة زمنية قياسية. وتم تسجيل ارقام قياسية علي مستوى العالم حيث نجحت شرکة مبنا بناء محطة کهرباء سمنان خلال 6 اشهر.

ولقد حصلت إيران علی تقنیة تصميم التوربينات المطلوبة في مجال إنشاء محطات الطاقة، والحصول علی هذه التقنیة لعب دورا بارزا في زيادة قدرة البلد علی بناء محطات الطاقة.

وبلغت الطاقة الانتاجية لمحطات الطاقة الحرارية في ايران أكثر من 73 ألف ميغاواط بعد تشغيل وحدة البخار المتزامن لمحطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة في خرم أباد.

ولقد تم بناء 605 وحدة انتاج طاقة حرارية في 134 محطة كهرباء في البلاد حتى الآن، ومع تشغيل مشروع محطة كهرباء في مدينة خرم آباد، وصل عدد محطات الطاقة الحرارية المملوكة للقطاع الخاص والصناعات الكبيرة إلى 397 وحدة.

وفي الوقت الحالي، تبلغ قدرة محطات الطاقة في البلاد، بما في ذلك الطاقة الحرارية والكهرمائية والمتجددة والديزل والمحطات الصغيرة والنووية، حوالي 90 ألف ميغاواط، منها 81٪ تتعلق بمحطات الطاقة الحرارية.

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