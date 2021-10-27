جورج قرداحي: لم أخطئ بحق أحد ولن أعتذر ولم أتهجم على أحد وأنا ضد الحرب العبثية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ورد الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، على تصريحات قرداحي، بطريقة "ساخرة"، وهي على نسق أسئلة برنامج "من سيربح المليون"، الذي اشتهر قرداحي في تقديمه،

وكان قرداحي قد قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

في حين أنه عاد وبرر هذه التصريحات بعد الجدل الواسع الذي أثاره جراء نشر مقطع فيديو لمقابلته في البرنامج، وأوضح عبر سلسلة تغريدات على حسابه في "تويتر" قائلا إنه "لم يقصد بأي شكل من الأشكال، الإساءة إلى السعودية أو الإمارات، وإنه يكن لقيادتيهما ولشعبيهما كل الحب والوفاء"، معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة أصبحت معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".

وفي تصريحات له بعد اجتماع المجلس الوطني للإعلام، قال قرداحي: "ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفا فيه بل قلته كصديق، فأنا ضد الحرب العربية العربية وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً السعودية والإمارات أعتبرها بلدي الثاني".

وتابع: لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه"، مضيفا: "عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة ولا يمكن أن أتخذ قرارا لوحدي".

وأوضح قرداحي أن "الحلقة التي أثارت الجدل مؤخرا، تم تصويرها في الخامس من أغسطس الماضي، أي قبل تعيينه وزيرا".

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