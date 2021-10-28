الشيخ نعيم قاسم : نؤكد الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وصموده في وجه العدوان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال مؤتمر علماء اليمن عن الوحدة الإسلامية، اعتبر الشيخ قاسم أن”مشاريع التطبيع والالتحاق بالاستكبار العالمي لا تصنع مستقبلاً للسعودية”، داعياً إلى”وحدة دول المنطقة من أجل حفظ أمنها وثرواتها”.

كما ادان حزب الله في وقت سابق القرار السعودي ضد مؤسسة “القرض الحسن”واعتبره ‏عدواناً على لبنان وتدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية، وهو إنصياع ‏ذليل للإدارة الاميركية وخدمة بائسة لأهداف العدو الصهيوني. ‏

وفي بيان له أكد الحزب أن” هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني”.‏

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