  1. السياسة
٢٨ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٣٣

نعيم قاسم: حزب الله سيوجه ضربة مفاجئة لإسرائيل

نعيم قاسم: حزب الله سيوجه ضربة مفاجئة لإسرائيل

أكد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، أمس الثلاثاء، أن الحزب سيرد على كل العدوان الإسرائيلي بضربة قاضية مفاجئة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم، صرح في لقاء خاص مع RT بأن العدوان الإسرائيلي موصوف ولا يمكن أن نتعامل معه كقضية عابرة.

وشدد نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني على أن الرد سيكون بحسب التفاصيل التي ذكرها حسن نصر الله في كلمته.

وردا على سؤال بشأن الرد الممكن، صرح قاسم بأن الحزب لا يتحدث عن الخصوصيات ولا يقدم التفاصيل التي تخدم تل أبيب، مؤكدا أن الضربة ستكون مفاجئة بالمقدار المناسب.

وبين المتحدث أن الأجواء أجواء رد على اعتداء وليست أجواء حرب، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن حرب للتهويل والضغط على "حزب الله".

وقال نعيم قاسم إن موقف الدولة اللبنانية من الاعتداءات الإسرائيلية صحيح ولا ننتظر ردا في مجلس الأمن. /انتهى/.

رمز الخبر 1897444

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