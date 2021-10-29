الرئيس الإيراني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في إنديكا بمحافظة خوزستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد وصوله الى مطار دزفول، سافر الرئيس على الفور بطائرة مروحية إلى منطقة انديكا التي ضربها الزلزال للاطلاع عن كثب على أوضاع المتضررين بالزلزال، وإصدر أوامر فورية لحل مشاكلهم.

ويرافق الرئيس الايراني في هذه الجولة الميدانية نائبه الاول محمد مخبر، وكان وزير الداخلية احمد وحيدي قد وصل محافظة خوزستان صباح اليوم وتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في قضاء انديكا.

يذكر ان زلزالا بقوة5.7 درجة على مقياس ريختر قد ضرب قضاء انديكا بداية الشهر الحالي ألحق خسائر مادية بأكثر من 100 قرية في المنطقة.

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