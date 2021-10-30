تخت روانجي يرد على انتهاكات أمريكا للأحكام الدولية/تسجيل إصابة نحو 9 آلاف بفيروس كورونا

في كلمة؛ ممثل إيران لدى الأمم المتحدة يرد على انتهاكات أمريكا للأحكام الدولية

رد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، مجيد تخت روانجي، على انتهاكات الولايات المتحدة لأحكام محكمة العدل الدولية وقراراتها في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

في موسكو؛ باقري يناقش مع ريابكوف آلية استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1

بحث مساعد وزير الخارجية في الشؤون السياسية علي باقري كني يوم الجمعة محادثات مع مساعد وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، حول آلية استئناف المحادثات بين إيران ومجموعة 4 + 1 بشأن رفع العقوبات الجائرة وغير القانونية عن الشعب الإيراني. في رسالة؛ رئيس الجمهورية يهنئ الوطني للجمهورية التركية أعرب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في رسالة عن تهانيه باليوم الوطني للجمهورية التركية كما عبّر عن أمله في أن تتوسع العلاقات الودية القائمة بين البلدين لما فيه مصلحة البلدين وتوطيد السلام والاستقرار والطمأنينة في المنطقة. جنوب غربي إيراني؛ الرئيس الإيراني يتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في إنديكا بمحافظة خوزستان وصل رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية السيد ابراهيم رئيسي اليوم الجمعة، إلى مطار دزفول، فيما توجه على الفور على متن مروحية لتفقد المناطق المنكوبة بالزلزال في إنديكا بمحافظة خوزستان. الخارجية الإيرانية: فرض الحظر الأميركي الأخير ضد إيران يظهر السلوك المتناقض تمامًا للبيت الأبيض

صرح المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، أن فرض عقوبات جديدة لأميركا ضد الجمهورية الإسلامية يظهر السلوك المتناقض تمامًا للبيت الأبيض، اذ تتحدث عن نيتها العودة إلى الاتفاق النووي فيما تواصل اتباع نهج ترامب في فرض العقوبات.

وزارة الصحة: تسجيل إصابة نحو 9 آلاف وتعافي 5 ملايين مصاب بفيروس كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، وأكدت ان عدد المتعافين من الفيروس أو الذين غادروا المستشفيات بلغ خمسة ملايين و481 الفا و737 شخصا لغاية الان.

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