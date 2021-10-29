خلية الاعلام الامني العراقية تعلن الإطاحة بداعشي خطير في جبال حمرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت الخلية في بيان، انه "بتعاون استخباري مثالي وتنسيق عال المستوى ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ وقوة من اللواء المذكور اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في قرية الجاغات بديالى ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين".

واضاف البيان، ان "الارهابي، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة إرهاب".

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