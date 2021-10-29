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٢٩‏/١٠‏/٢٠٢١, ٥:٤٦ م

في بيان؛

خلية الاعلام الامني العراقية تعلن الإطاحة بداعشي خطير في جبال حمرين

خلية الاعلام الامني العراقية تعلن الإطاحة بداعشي خطير في جبال حمرين

أعلنت خلية الاعلام الامني في العراق، اليوم الجمعة، تمكن مديرية الاستخبارات العسكرية ووكالة الاستخبارات من الاطاحة بالمنسق الخاص لما يسمى المسؤول العسكري لداعش في حمرين بمحافظة ديالى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه ذكرت الخلية في بيان، انه "بتعاون استخباري مثالي وتنسيق عال المستوى ما بين شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الاولى احد مفاصل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية وبالاشتراك مع استخبارات الفوج الثاني لواء المشاة ٥٣ وقوة من اللواء المذكور اسفرت عن القاء القبض على ارهابي خطير في قرية الجاغات بديالى ويعد المنسق الخاص مع ما يسمى بالمسؤول العسكري لداعش في جبال حمرين".

واضاف البيان، ان "الارهابي، من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة إرهاب".

/انتهى/

رمز الخبر 1919321
https://ar.mehrnews.com/news/1919321/

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