وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الحكومة السودانية تدعو الأجهزة الأمنية للامتناع عن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وقالت الحكومة السودانية، التي أعلن الجيش عن حلها، في بيان: "نجدد دعوتنا لجماهير الشعب السوداني، وصناع ثورة ديسمبر المجيدة، إلى التمسك بالسلمية التي عرفوا بها، والتعبير بأدواتهم المجربة لإعادة مسار ثورتهم من الانقلابيين".

وأعربت عن رفضها لقطع كافة وسائل الاتصالات والهواتف النقالة، وخطوط الهاتف الأرضي، والانترنت، مما جعل التواصل أمرا صعبا.

واتهمت الحكومة الجيش "بالتخطيط لافتعال أحداث تخريبية في مناطق متفرقة، حتى يجد مسوغا للإفراط في العنف، الذي يخطط له، و استبقه بحملات اعتقالات واسعة استهدفت عددا من اعضاء لجان المقاومة في الاحياء والمناطق المختلفة بمدن السودان ليل الجمعة".

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