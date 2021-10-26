وسائل إعلام: انقطاع جميع الاتصالات في السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشارت "رويترز" إلى أنه لم يصدر تأكيد رسمي بشأن انقطاع الاتصالات للحظة كتابة الخبر.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن السفارة الروسية لدى الخرطوم، أمس الاثنين، أن جميع الخدمات المتعلقة بالإنترنت والاتصالات الهاتفية تم حجبها.

كما دعا تحالف قوى "إعلان الحرية والتغيير" السوداني، ليل الاثنين-الثلاثاء، إلى اتباع شتى أشكال التصعيد الثوري السلمي وإغلاق الشوارع والعصيان المدني، رفضاً للانقلاب العسكري في السودان.

وأوضح التحالف أنّ "هناك استعدادات لفعاليات تصعيدية كبرى، وملء الشوارع بالسودانيين لإفشال انقلاب الجيش.

وواصل سودانيون مناهضون للعسكر، مساء أمس الاثنين، احتجاجهم على سيطرة العسكريين على السلطة وإخراجهم شركاءهم المدنيين من الحكم، بعدما قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب أكثر من ثمانين بجروح في الخرطوم برصاص الجيش خلال تظاهرات مناهضة لخطوته.

من جهة أخرى، قال مسؤول في وزارة الصحة السودانية إنّ سبعة أشخاص قُتلوا بينما أصيب 140 في احتجاجات الاثنين، عقب الانقلاب العسكري في السودان.

وأوضح المسؤول أنّ القتلى السبعة لقوا حتفهم، بسبب إصابات بالأعيرة النارية، وأنّ أحدهم صدمته سيارة أيضاً.

ووقع في السودان، صباح الاثنين، انقلاب عسكري اعتُقل على إثره رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، قبل أن يعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان حال الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحلّ مجلسي السيادة والوزراء.

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