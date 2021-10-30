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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ١:٢٤ م

رئيس منظمة الثروة السمكية:

الإنتاج السمكي يتضاعف في خطة السنوات الأربع القادمة

الإنتاج السمكي يتضاعف في خطة السنوات الأربع القادمة

أعلن رئيس منظمة الثروة السمكية في ايران "نبي الله خون ميرزائي"، أنه "في خطة السنوات الأربع لتنمية مصايد الأسماك، من المتوقع مضاعفة إنتاج المنتجات السمكية إلى ضعفين على أقلّ تقدير".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الثروة السمكية في ايران "نبي الله خون ميرزائي" أوضح في كلمة له اليوم السبت أنه "حالياً يبلغ إنتاج البلاد من الأسماك مليون و 270 ألف طن، ويجب مضاعفتها إلى ضعفين في خطة السنوات الأربع".

وأضاف: "في العامين الماضيين، وعلى الرغم من العقوبات الجديدة وبسبب تغير المناخ، كنا في موقف صعب لتحقيق أهدافنا، ولكن رغم ذلك فقد تحقق أكثر من 92٪ من الخطة السادسة".

وأردف خون ميرزائي بالقول: "كانت هناك تأخيرات في صناعة الاستزراع السمكي في الأقفاص، والتي تم حلها بسبب توطين معظم الإشكاليات في هذه المنطقة وتذليل العقبات".

ولفت رئيس منظمة الثروة السمكية الإيرانية أنه "خلال هذا العام، سيكون لدينا ما بين 59 ألف و 61 ألف طن من إنتاج الجمبري، وهو ضمن البرنامج".

/انتهى/

رمز الخبر 1919342
https://ar.mehrnews.com/news/1919342/

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