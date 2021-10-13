إيران تحتلّ المرتبة الأولى في صناعة الاستزراع المائي بغرب المحيط الهندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة الثروة السمكية الإيرانية، نبي اله خون ميرزائي أوضح في حديث لمراسل مهر أنه في صيد الأسماك العالمي، تحتل إيران المرتبة 26 وفي المحيط الهندي الثانية وغرب الهند والمحيطات من حيث الأسطول وصيد الأسماك في المقام الأول.

وصرح نائب وزير الجهاد الزراعي، أن 140 ألف صياد إيراني ينشطون في مجال الإنتاج، وتابع بالقول: يجب علينا تطوير أنشطتنا في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص.

وذكر المسؤول الاقتصادي، أنه "من خلال توطين المعرفة بالاستزراع السمكي في الأقفاص، حققنا اكتفاءً ذاتيًا بنسبة 95٪ في توفير معدات الأقفاص".

وأعرب خون ميرزائي عن أمله في زيادة إنتاج المنتجات البحرية والمائية في البلاد عام 1404 إلى 2.6 مليون طن.

وأضاف: "جهدنا الأساسي هو تطوير الاستزراع المائي من أجل حماية المحميات الوطنية بشكل أكبر ولعب دور أكبر في ضمان الأمن الغذائي وفق هذه الأساليب".

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