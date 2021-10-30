مجلة "خط حزب الله" تنشر عددها الجديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مجلة "خط حزب الله" الأسبوعية _ التي تَصدُر في إيران_ نَشَرَت العدد 312 تحت عنوان "الجهاد دون سلاح".

وسلّط تقرير العدد الاسبوعي لمجلة خط حزب الله، الضوء على المجاهدين وراء الجبهة في زمن الحرب المفروضة {حرب نظام البعث مع إيران}، والذي يتضمن دروساً لحل المشاكل اليومية، وذلك من خلال التأكيد على التضحيات الجهادية للرجال والنساء خلال سنوات الدفاع المقدّس الثمان، من خلال مساندة المجاهدين في ارض المعركة، حيث لعب تصليح المركبات وتوفير الطعام وغسيل وتنظيف ملابس المحاربين دوراً هاماً في مرحلة الدفاع المقدس.

وحمل الخطاب الخطي للمجلة عنوان "نهضة الاسلام الحضاري" حيث تناول ابعاد موضوع تحقيق الحق في شمولية الاسلام وذلك بمناسبة خطب قائد الثورة الاسلامية خلال لقائه ضيوف مؤتمر الوحدة الاسلامية.

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