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٣٠‏/١٠‏/٢٠٢١, ٧:٥٦ م

حزب الله يستنكر الاعتداء الامريكي الجديد بحق النائب جميل السيد

حزب الله يستنكر الاعتداء الامريكي الجديد بحق النائب جميل السيد

استنكر حزب الله القرار الاميركي بحق النائب "جميل السيد" مؤكداً انه استهداف لشخصه وموقعه الوطني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله، قال في بيان له السبت ان القرار الامريكي الصادر بحق سعادة النائب اللواء السيد جميل السيد هو قرار ظالم ومشبوه ومُدان، وتابع هو ‏استهداف سياسي واضح لشخص النائب السيد وموقعه الوطني ومواقفه الواضحة والحاسمة في القضايا الوطنية ‏وخصوصا في الصراع مع العدو الاسرائيلي والدفاع عن سيادة لبنان وكرامته ومشروع بناء الدولة الحقيقية ‏فيه”.

واضاف حزب الله ان ما قدّمه النائب السيد في المؤتمر الصحافي يوم امس من عرض متماسك ومتين وما طرحه من أسئلة وما ‏طالب به من ادلة ووثائق يشكل حجة قوية في مواجهة كل أولئك الظالمين المعتدين عليه وعلى من يمثل وما ‏يمثل.

واستنكر حزب الله هذا الاعتداء الامريكي الجديد، ورأى في ذلك وسام شرف يعلق على صدر ‏النائب جميل السيد ويثبت حضوره الراسخ في طليعة المقاومين الاحرار المدافعين عن شرف هذه الامة في ‏مواجهة الهيمنة والاذلال والاستكبار الذي يمارسه الشيطان الاكبر كل يوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1919358
https://ar.mehrnews.com/news/1919358/

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