العميد جلالي يكشف تفاصيل استهداف نظام توزيع الوقود بالهجوم السيبراني الأخير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الدفاع المدني في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام رضا جلالي تطرق في حوار له مساء أمس السبت مع القناة الأولى في التلفزيون الإيراني حول الهجوم السيبراني على نظام توزيع الوقود في البلاد، وقال: إن إبداء الرأي في هذا السياق يستند إلى معلومات فنية وتحليل استخباراتي.

ولفت بأنه "بحسب تحليل استخباراتي، فإن هذا الهجوم نفذته دولة أجنبية والأمريكان والصهاينة، لكننا نحقق من حيث المعلومات الفنية ولا يمكننا الجزم بمبدأ الهجوم" مشيرا الى انه "حتى الآن تم الانتهاء من جزء من التحقيق".

واعتبر جلالي الهجوم السيبراني على لوحات العرض الدعائية بانه مرتبط بالهجوم على منظومة توزيع الوقود وقال: ان القضية قيد الدراسة من ناحية الارتباط الفني.

وقال ان من الممكن ان يكون هنالك عناصر داخلية على صلة بهذا الهجوم السيبراني حيث تعكف الجهزة الامنية على دراسة الموضوع من هذا الجانب ايضا.

واضاف العميد جلالي انه وفي الساعات الثلاث الاولى من الهجوم على منظومة توزيع الوقود عاد 30 بالمائة من المحطات الى الخدمة وبعد 12 ساعة عاد 60 بالمائة من المحطات الى الخدمة.

وذكر رئيس منظمة الدفاع المدني أن الهجوم وقع في قسم البرمجيات الوسيطة (Middlewares)،، وهو هجوم معقد للغاية ويصعب مكافحته، مضيفًا: "هذا الهجوم يشبه هجومًا إلكترونيًا على سكة الحديد وميناء شهيد رجائ، ونرى أن الاختراق من صنع الأمريكيين والصهاينة".

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