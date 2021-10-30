جورج قرداحي اسم سيخلده التاريخ تحت عنوان "المناصر للحق"

وكالة مهر للأنباء - مريم دولابي: الفارس من دين مريم اعلن كلمة الحق وقالها في جرأة ان اليمن ليست للعبث وانه يحق للشعب اليمني العيش بحرية وكرامة، قالها في شجاعة ربما احد تلامذة يسوع المسيح "اعلِن الثورة للعدالة".

انه جورج ولكنه ملاك من ملائكة الرحمة للانسانية، قال انتم يا مملكة بن سلمان قتلتم الطفولة وسرقتم احلام الشباب وثكلتم الامهات وفجعتم الاباء وايتمتم الابناء

لم تعجبهم كلمات الحق فتحولت انيابكم إلى صراخ وعويل كأنه هو من قتل ومن دمر ومن شرد.

يا للعجب منكم يا مملكة الشياطين وكل العجب منكم جاءكم ملاك على فرس ابيض يشبه حمامة السلام فأردتم كسره وسلخ ريشه واعلنتم حرب اعلامية وكأنه هو مجرم العروبة وانتم كل الاجرام والكفر والعار.

ارفع رأسك شامخاً يا جورج قرداحي واحدق في عيناك الواسعتين الساحرة عبر الشاشات وقل لهم انني عربي اصيل انجبتني امي طاهرة الكفوف وشربت لبن الشرفاء من فيض السماء قل لهم انني املك قلب وتعلمت مسامحة الجميع وعرضت عليكم التوبة إلى الله ربما هناك من سماح اردت لكم خيرا ولكنكم فتحتم جبهات وكأنني صهيوني ومن سرق مفتاح فلسطين اولى القبلتين.

اي ذنب ارتكبه جورج قرداحي لكي ينكل به وكل العجب من عملاء الداخل الذين شنو هجوماً عليه وكأنه هو من صلب المسيح بن مريم (ع) والله ايها الفارس لقد فزت فوزا عظيما.

واخيرا قل لهم اذا كان دين الانسانية والبشرية لم يستقم وقلت كلمة الحق امام الله وانبيائه من نبي الله عيسى بن مريم الدين المسيحي ومن نبي الله محمد رسول الله (ص)

فيا سيوف خذيني./نتهى/