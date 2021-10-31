صورة جورج قرداحي تزين شوارع العاصمة صنعاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه تزامناً مع الأزمة التي اندلعت بين السعوديه و لبنان، على أثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، حول الحرب في اليمن، تم تعليق صورة جورج قرداحي على أحد اللافتات في واحد من أهم شوارع العاصمة اليمنية صنعاء.

وعلى أثر ذلك فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، هذه الصورة مع الهاشتاج المرفق بها "#نعم_جورج_قرداحي_حرب_اليمن_عبثية".

وتجدر الإشارة إلى أن التصريحات المثيرة للجدل، ترتكز على رد جورج قرداحي على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن، حيث قال "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

والجدير بالذكر أن السلطات السعودية، قامت على أثر ذلك باستعادء سفيرها من لبنان، كما قامت بطلب السفير اللبناني بمغادرة أراضيها، كما قررت السلطات السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى السعودية.

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