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٠٣‏/١١‏/٢٠٢١, ٦:١٢ م

تضامناً مع وزير الإعلام اللبناني:

إتحاد طلّاب اليمن في إيران يُنظِّم وقفة تضامنية في ساحة فلسطين بطهران

إتحاد طلّاب اليمن في إيران يُنظِّم وقفة تضامنية في ساحة فلسطين بطهران

نظّم إتحاد طلّاب اليمن في إيران، وقفة تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"، على خلفية الحملة الشرسة التي شنّتها بعض الأنظمة العربية عليه، على إثر تصريحاته حول حرب اليمن، وذلك في "ساحة فلسطين" بالعاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه، بحضور ممثلين عن إتحادات الطلبة في إيران، وجمع من المُتضامنيين الإيرانيين، نظّم إتحاد طلّاب اليمن في إيران، وقفة تضامنية مع وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي"، تحت شعار "حرب اليمن عبثية"، في "ساحة فلسطين" بالعاصمة الإيرانية طهران، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقاً لمراسل وكالة مهر، حَضر الوقفة العديد من الطّلاب المقيمين في إيران من سوريا ولبنان وفلسطين والعراق وأفغانستان والهند وبنغلادش.

إتحاد طلّاب اليمن في إيران يُنظِّم وقفة تضامنية في ساحة فلسطين بطهران

وألقى العديد من المشاركين كلماتٍ أبرزوا خلالها تضامنهم مع وزير الإعلام اللبناني "جورج قرداحي" على خلفية إجراءات بعض الأنظمة ضده، مُستنكرين الإرهاب الإعلامي ضد الوزير اللبناني "جورج قرداحي".

وفي وقت سابق وصف "قرداحي" حرب اليمن با"العبثية" مؤكداً أن أهل اليمن يدافعون عن أنفسهم، الأمر الذي أثار بعض الأنظمة العربية المشاركة في العدوان على اليمن.

/إنتهى/

رمز الخبر 1919485
https://ar.mehrnews.com/news/1919485/

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