لا يوجد حوار مباشر بين إيران وأميركا/ تسجيل 153حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

خطيب زادة: لا يوجد حوار مباشر بين إيران وأميركا/ يجب إعادة الأموال الإيرانية المحظورة في كوريا

أكد المتحدث باسم الخارجية، أنه "لم يكن هناك حوار بين طهران وواشنطن سوى بعض الاجتماعات بعيد انسحاب الإدارة الأميركية من الاتفاق النووي"، وفي الوقت ذاته شدد على ضرورة قيام حكومة كوريا الجنوبية بإعادة الأموال المجمدة الإيرانية على وجه السرعة.

خلال لجنة اقتصادية؛ رئيسي: الاهتمام بمعيشة الشعب الإيراني تمثّل الأولوية الرئيسية للحكومة

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي، أن خدمة الشعب الإيراني وحل مشاكله والاهتمام بمعيشته تمثل الأولوية الرئيسية للحكومة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إهمالها وتجاهلها".

صباح يوم أمس؛ بحرية الجيش الإيراني تعلن إحباط هجوم لقراصنة في خليج عدن

أعلنت بحرية الجيش الإيراني، أن قراصنة مسلحين على متن أربعة زوارق هاجموا ناقلة نفط إيرانية، واشتبكوا مع فريق المرافقة والحماية البحرية للناقلة ثمّ فروا بعد تبادل النيران التحذيرية.

السفارة الإيرانية لدى الهند؛ عبداللهيان سيتوجه إلى نيودلهي نهاية شهر نوفمبر الحالي

أعلن سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى الهند علي جكيني ، بان وزير الخارجية حسين امير عبداللهيان سيقوم بزيارة لنيودلهي نهاية شهر نوفمبر الجاري.

المعاونية العلمية لرئاسة الجمهورية تدعم 110 مشاريع مبتكرة لتطوير تقنية الليزر

أعلنت معاونية الشؤون العلمية والتقنية في رئاسة الجمهورية الاسلامية الايرانية، دعمها لـ 110 مشاريع من الكيانات القانونية، بما في ذلك الشركات ومراكز الأبحاث ومراكز التكنولوجيا في مجال الليزر.

خلال اتصال هاتفي مع نائب وزير الخارجية الصيني؛ باقري يشدد على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية

شدد نائب وزير الخارجية الايراني، خلال محادثات هاتفية مع نائب وزير الخارجية الصيني على ضرورة رفع العقوبات عن الافراد والمؤسسات الايرانية وعدم تكرارها.

في بيان لها؛ وزارة الأمن الايرانية تعلن القضاء على 78 عصابة لتهريب السلاح

اعلنت وزارة الامن الايرانية في بيان لها القضاء على 78 عصابة لتهريب الاسلحة والذخيرة خلال الاشهر الستة الاولى من العام الايراني 1400.

الصحة الايرانية: تسجيل 153حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 9 ألفا و 857 إصابة و 153 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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