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٠١‏/١١‏/٢٠٢١, ٣:٥٧ م

في نسخته الـ21؛

الفيلم الإيراني القصير "آبا" يتأهل إلى مهرجان أبوريا الكوري الجنوبي

الفيلم الإيراني القصير "آبا" يتأهل إلى مهرجان أبوريا الكوري الجنوبي

تأهل الفيلم الإيراني القصير "آبا"، بتأليف وإخراج مهدي برزكي، إلى قسم المسابقات في مهرجان أبوريا السينمائي الدولي الحادي والعشرين في كوريا الجنوبية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيعرض الفيلم القصير "ابا" بتأليف وإخراج مهدي برزكي وإنتاج جمعية شباب السينما الإيرانية ومهدي برزكي في قسم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 21 لمهرجان أبوريا الدولي في كوريا الجنوبية.

ويهدف المهرجان إلى دعم صانعي الأفلام واكتشاف أفضل المواهب حتى تصل أفكار صانعي الأفلام إلى الجماهير الوطنية والدولية، وسيعرض مهرجان أبوريا السينمائي الدولي الحادي والعشرين في جانج وون بكوريا الجنوبية أفلامًا مختارة لمدة شهر واحد من 15 ديسمبر إلى 15 يناير 2021.

ويدور الفيلم حول: "شخصية "آبا" التي تبحث عن طريقة جديدة للهروب من الشيخوخة".

/انتهى/

رمز الخبر 1919417
https://ar.mehrnews.com/news/1919417/

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