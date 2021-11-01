الفيلم الإيراني القصير "آبا" يتأهل إلى مهرجان أبوريا الكوري الجنوبي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سيعرض الفيلم القصير "ابا" بتأليف وإخراج مهدي برزكي وإنتاج جمعية شباب السينما الإيرانية ومهدي برزكي في قسم مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 21 لمهرجان أبوريا الدولي في كوريا الجنوبية.

ويهدف المهرجان إلى دعم صانعي الأفلام واكتشاف أفضل المواهب حتى تصل أفكار صانعي الأفلام إلى الجماهير الوطنية والدولية، وسيعرض مهرجان أبوريا السينمائي الدولي الحادي والعشرين في جانج وون بكوريا الجنوبية أفلامًا مختارة لمدة شهر واحد من 15 ديسمبر إلى 15 يناير 2021.

ويدور الفيلم حول: "شخصية "آبا" التي تبحث عن طريقة جديدة للهروب من الشيخوخة".

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