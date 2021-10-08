الفيلم الإيراني القصير "جبرائيل" يتأهل إلى فرنسا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الفيلم القصير "جبرائيل" للمخرج يوسف كاركر دخل قسم المسابقة في مهرجان توس كورت Tous Court الفرنسي للفيلم القصير بالنسخة التاسعة والثلاثين.

يواصل الفيلم القصير "جبرائيل" ظهوره الدولي في قسم المسابقة بالمهرجان بأفلام من فرنسا وأمريكا وبولندا واليونان وبلجيكا وألمانيا والمكسيك والدنمارك والصين.

ويقام مهرجان Tous Court الدولي، وهو أحد أعرق وأقدم مهرجانات الأفلام القصيرة في العالم، بهدف اكتشاف المواهب الشابة وتقديمها ويعرض أفضل الأفلام من مختلف القارات في قسمين: مسابقة دولية وتجريبية.

ستقام النسخة التاسعة والثلاثين من المهرجان في فرنسا في الفترة من 30 نوفمبر إلى 4 ديسمبر.

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