العالم أجمع يدرك أن الإدارات الأميركية المتعاقبة في البيت الأبيض متمرّدة/تسجيل 160حالة وفاة بكورونا

المتحدث باسم الخارجية: العالم أجمع يدرك أن الإدارات الأميركية المتعاقبة في البيت الأبيض متمرّدة

أكد المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، سعيد خطيب زادة، أن طهران تريد من الرئيس الاميركي جو بايدن ضمانات ملموسة (لضمان عدم خروج واشنطن مرة اخرى من الاتفاق النووي).

برلمانية إيرانية: نتمنى ان يتم الغاء التأشيرات للرحلات البرية بين ايران والعراق

اعتبرت زهرة الهيان عضو في لجنة الأمن القومي بالمجلس الشورى الاسلامي إلغاء التأشيرات للرحلات الجوية من الاتفاقيات القيمة بين إيران والعراق، حيث تتمنى أن يتم إلغاء التأشيرات البرية بين البلدين أيضا لتسهيل سفر الزوار.

وزير الدفاع الإيراني: تمكنّا بسواعد خبرائنا من إفشال العقوبات في المجالات الدفاعية

اعتبر وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة العمید "محمدرضا قرائي آشتیاني"، أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من إفشال العديد من العقوبات في المجالات الدفاعية بسبب جهود خبراء الصناعة الدفاعية.

عبر تغريدة لأميرعبداللهيان؛ الهدف من المفاوضات ليس مجرد كلام/ نقيم سلوك بايدن بدقة

قال وزير الخارجية الايراني نحن نقيم سلوك بايدن بدقة وإن الهدف من المفاوضات ليس مجرد كلام بل هو اتفاق ملموس واحترام للمصالح المشتركة.

المتحدث باسم الخارجية الايرانية: طهران تدين الهجوم الارهابي على مستشفى كابول العسكري

ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مستشفى في العاصمة الافغانية كابول.

خلال لقائه وزير الادارة المحلیة في بریفان؛ السفير الايراني يؤكد استعداد بلاده للمساهمة في انجاز المشاريع البنيوية داخل ارمينيا

ابدى السفير الايراني لدى ارمينيا، اليوم الثلاثاء استعداد بلاده للمساهمة في انجاز المشاريع البنيوية داخل ارمينيا.

الصحة الايرانية: تسجيل 160حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 10 ألفا و 104 إصابة و 160 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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