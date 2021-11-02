الهدف من المفاوضات ليس مجرد كلام/ نقيم سلوك بايدن بدقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبداللهيان على صفحته الشخصية على موقع تويتر: ان البيت الأبيض يطالب بإجراء المفاوضات مع إيران ويعلن استعداده للعودة إلى مفاوضات الاتفاق النووي، لكنه في الوقت نفسه يفرض عقوبات جديدة على أشخاص وشركات إيرانية.

وقال نحن نقيم سلوك بايدن بدقة وإن الهدف من المفاوضات ليس مجرد كلام بل هو اتفاق ملموس واحترام للمصالح المشتركة.

وفي النهاية قال أمير عبداللهيان إن مجموعة 4 + 1 يجب أن تكون جاهزة للمفاوضات على أساس مراعاة المصالح والحقوق المتبادلة.

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