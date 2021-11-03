"كان يدري" أول ديوان شعر عراقي عن الشهيد سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال التميمي في تصريح خص به (المراقب العراقي):الحمد لله الذي جعلني أول شاعر عراقي يصدر ديوانا شعريا عن الشهيد قاسم سليماني الذي اغتالته طائرات الاحتلال الأمريكي فأنا أنتمي روحيا وثقافيا لمحور المقاومة كونه يطالب بسيادة العراق ولا يريد أية قوات أجنبية على الأراضي العراقية وهو جل ما أتمناه حيث أنني لا أستطيع رؤية الدبابات الأمريكية تجوب البلاد .

وأضاف التميمي الذي هو أحد أقرباء الشهيد أبو مهدي المهندس :لدي الكثير من المشاركات والأشعار التي خلدت شهداء محور المقاومة وكنت بعد استشهاد قادة النصر أول من أصدر ديوانا شعريا عنهم وهو “شيبة الوطن النازفة” وهو عن الشهيد أبو مهدي المهندس والذي صدر بعد شهر تقريبا من استشهاد القادة في الغارة الأمريكية الغادرة قرب مطار بغداد الدولي .

وأشار إلى إن الديوان يحمل في ضفتيه العديد من القصائد التي تمجد الشهيد قاسم سليماني في قيادة المعارك ضد عصابات داعش الإجرامية في مختلف جبهات القتال من خلال عمله كمستشار للقوات العراقة لمدة طويلة.

وتابع التميمي الذي هو أحد أبناء الشهداء الذين أعدهم الطاغية المقبور : ان الديوان بـ ١١٧ صفحة ويحتوي بين ضفتيه العديد من القصائد التي تتحدث عن ماقام الشهيد سليماني من تضحيات وبطولات من أجل دحر العصابات الظلامية التي أسسها المحتل الأمريكي وحاول من خلال تمزيق العراق والمنطقة إلى دويلات صغيرة تكون تابعة الولاء له لكن الفتوى المباركة أحبطت مخططات الاحتلال وأسهمت بشكل كبير في دحر الدواعش وطردهم بقاياهم خارج العراق .

ولفت التميمي إلى إنه كان وسيبقى احد شعراء العراق الحاملين لواء المقاومة إعلاميا وفكريا وأدبيا في كل المحافل ولاسيما الإعلام حيث إته أنتج فلما وثائقيا عن الشهيد القائد أبو مهدي المهندس وهو الان يحاول إكمال فلم آخر عن الشهيد القائد قاسم سليماني خلال الفترة المقبلة بعد أن بدأ تصويره قبل مدة على الرغم من الصعوبات المالية التي واجهت فريق العمل لكن بالعزم والإصرار على النجاح سيتم انجازه وما يسعى إليه الجميع في اقرب وقت.

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