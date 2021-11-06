تسجيل 120 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 5 ملايين شخص

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 6 آلاف 803 إصابة جديدة بفيروس كوفيد- 19 وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 5 ملايين و 980 ألفا و 260 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 985 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج، واضافت: ان 3713 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 5 ملايين و588 ألفا و 545 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن. واشار التقرير الى تسجيل 120 حالة وفاة من المصابين بفيروس كوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 127 الفا و 173 حالة وفاة.

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