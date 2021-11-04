كازاخستان تحدد موعد الاجتماع الدولي حول سوريا وفق صيغة أستانا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير خارجية كازاخستان قال: "تلقينا طلبات بهذا الخصوص، من الدول الضامنة التي طلبت تنظيم المفاوضات المقبلة لعملية أستانا. ما زال العمل جاريا للاتفاق على مواعيد محددة، وسيحدث ذلك في أواسط ديسمبر المقبل".

وأشار الوزير إلى أنه، ستشارك في اللقاء الدول الضامنة لعملية أستانا (روسيا وتركيا وإيران)، وكذلك الأطراف السورية، والمراقبون المدعوون.

وقال: "نحن الآن بصدد تحديد "مستوى المفاوضات"، وعادة يتم تمثيل الدول الضامنة على مستوى نواب الوزراء".

جدير بالذكر انه عقد الاجتماع الدولي رفيع المستوى السادس عشر حول سوريا، في يومي 7 و 8 يوليو في نور سلطان، بمشاركة وفود من الدول الضامنة والحكومة السورية والمعارضة المسلحة./انتهى/