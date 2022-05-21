إغتيال الفتى أمجد فايد جريمة ستزيد شعبنا إصراراً على المقاومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس في بيان إنَّ استهداف الاحتلال الصهيوني الفتى أمجد فايد (17 عاماً) بالرّصاص الحيّ فجر اليوم في جنين، وتركه ينزف حتّى ارتقى شهيداً، وإطلاق النّار بشكل مباشر على الأهالي ومركباتهم، جريمة بشعة، وإرهاب متصاعد يفضح وحشية هذا الاحتلال وساديته، ويكشف حالة الارتباك والرّعب الذي يعيشه قادته وجنوده، بفعل حالة التلاحم الشعبي والمقاومة في جنين وعموم الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت: "ننعى الفتى الشهيد أمجد فايد، ونتقدّم بخالص التعازي إلى عائلته، وإلى أهلنا في جنين البطولة، ونؤكّد أنَّ دماء الشهيد وكلّ دماء الشهداء الأبرار ستكون وقوداً لانتفاضة متجدّدة، وستزيد شعبنا إصراراً على تصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال بكل الوسائل، حتّى ردعه وزواله عن أرضنا".

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