ايران وباكستان توقعان اتفاقيات اقتصادية بالعملات المحلية للبلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الدورة التاسعة من أعمال اللجنة الاقتصادية الايرانية الباكستانية المشتركة اختتمت اعمالها اليوم في طهران بحضور وزير الزراعة الايراني، ساداتي نجاد، ومستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة والاستثمار، عبدالرزاق داوود.

وتم في ختام الدورة التاسعة من اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة ابرام 3 اتفاقيات تخص التعاون في مجال اقامة المعارض وانشاء غرفة للمقايضة.

واقترح وزير الزراعة الايراني ان يكون التبادل المالي بين إيران وباكستان بالعملات الرائجة لدى البلدين بغية معالجة المعوقات التجارية.

ومن جهته اكد عبدالرزاق داوود ان التعاون مع ايران سيسهم بدفع اقتصاد المنطقة، متوقعاً ان يشهد الاقتصاد الايراني والباكستاني تكاملا في المستقبل يصب بمصلحة مواطني البلدين.

واضاف داوود: انه بامكاننا مقايضة الارز بالنفط الايراني والبتروكيماويات، مشيراً إلى ان بلاده بامكانها تصدير الحمضيات الى ايران ايضا.

ومن جهته اكد وزير الزراعة الايراني، ان ايران بإمكانها في الوقت الراهن تصدير التمور والتفاح الى باكستان واستيراد السمسم والارز، مشيراً إلى ان الحكومة الايرانية الجديدة تتبنى الاتصال مع دول الجوار عبر آلية المقايضة.

ودعا وزير الزراعة الايراني إلى تبني رؤية جديدة للقطاع الزراعي والتعاون بمجال الثروة الحيوانية والإبل والحمضيات والمنتجات الزراعية، وحل مشاكل الاسواق الحدودية./انتهى/