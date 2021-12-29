كيف تؤثر الاستمارات علی التسویق الإلكتروني؟

رغم أن التجارة الإلكترونية دخلت في شكلها الأول منذ حوالي 40 عاماً إلا أن حجم سوق الشراء الإلكتروني عبر الإنترنت قد بلغ ما يقرب من 4 تريليون دولار بحلول عام 2020، ونظراً لأن التسوق عبر الإنترنت ينمو بسرعة كبيرة فلا ينبغي أن تكون الإحصائيات التالية مفاجئة لأنه من المتوقع أن تزداد مشتريات التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح من 14.1% إلى 22% في عام 2023، والجزء العجيب في هذه التطورات هو نمو التجارة الإلكترونية في ظل الركود الاقتصادي العالمي.

الشركات التي تعرف كيفية استخدام أدوات البحث المتنوعة هذه دائماً ما تكون متقدمة على منافسيها بخطوة في المنافسة، وهذه الشركات تكبر وتتطور لأنها تفهم احتياجات العميل بشكل أفضل من منافسيها. نتحدث في هذا المقال عن التأثير السحري لأدوات إنشاء الاستمارات الإلكترونية في زيادة عائدات المتاجر عبر الإنترنت.

استخدام الاستمارات الإلكترونية في المتاجر عبر الإنترنت

كيف يؤثر استخدام الاستمارة الإلكترونية على إيرادات المتاجر عبر الإنترنت؟

في بداية إطلاق أي عمل تجاري يدور في ذهنك كثير من الأسئلة مثل: هل أعمالنا مقبولة في السوق؟ هل نكتسب شعبية أكثر من المنافسين؟ إذا كان إدراك احتياجات العملاء هو نقطة البداية للشعبية فكيف نصل إلى هذا الإدراك؟ كيف نعرف فيما إذا كان العميل راضياً؟ هل أولوياتنا تسير وفقاً لمبادئ التمحور حول العملاء؟ والأهم من ذلك كيف تتقدم بعض العلامات التجارية كثيراً في حين لا يحرز بعضها أي تقدم؟

إذا طرحت هذه الأسئلة على نفسك وأجبت عنها بنفسك قبل أن تبدأ فإننا ننصحك بالتخلي عن العمل لأن آراء العملاء أنفسهم تتغير بمرور الوقت فما بالك إذا كنت تريد الإجابة بنفسك بدلاً منهم.

انظر إلى التجارة الإلكترونية لبعض المؤسسات والعلامات التجارية المعروفة، إنها بادئ ذي بدء تحظى بشعبية كبيرة بين جمهورها، فقد حددت هذه الشركات جمهورها المستهدف، وهي تقوم بإدارة خدماتها أو منتجاتها بناءً على الفهم الأفضل لاحتياجات العملاء بشكل دوري ومنتظم.

تجربة العملاء هي الأولوية الأهم لخطط الأعمال التجارية

تجربة العملاء مع خدماتك ومنتجاتك ستحدد مدى شعبية العلامة التجارية لمؤسستك في المستقبل، فهل كانت التجربة جيدة بما يكفي لجعل العميل مخلصاً لعلامتك التجارية أو جيدة أكثر لجعله يدفع ثمناً مقابل علامتك التجارية أم لا؟ هذه هي النتيجة التي يتم تحقيقها من خلال برنامج إنشاء الاستبيان الإلكتروني وأداة إنشاء الاستمارات الإلكترونية، وبالطبع كثيراً ما يتم تجاهل هذا الأمر.

بُرس لاين هي منصة لبناء الاستمارات تمتلك إمكانيات وميزات إنشاء الاستمارات التي تَستخدمها الكثير من الشركات والمتاجر لزيادة عدد عملائها وتوفير تجربة أفضل لمستخدميها لأنهم يعرفون أن المؤسسات الناجحة هي تلك التي توفر تجربة جيدة لعملائها.

13 استمارة واستبيان إلكتروني لزيادة أرباح وعائدات المتاجر عبر الإنترنت

يقول بول: ”أبحاث السوق هي الذكاء الذي يساعدنا على اتخاذ القرار التسويقي الأكثر مصداقية وصحة“. وفي هذا الصدد تساعدك الاستمارات الإلكترونية التي نشير من بينها إلى ما يلي:

استبيان رضا العملاء: يخبرك هذا الاستبيان بما يتوقعه العملاء منك وإلى أي مدى تمكنت من تلبية هذه التوقعات. هل كان العملاء راضين عن خدمتك؟ ما مدى احتمالية أن يشتروا منك مرة أخرى؟

استبيان صافي نقاط الترويج NPS: يحتوي استبيان مؤشر صافي نقاط الترويج على سؤالين رئيسيين ويقسم العملاء إلى فئات المروجين والمعترضين والسلبيين، وبمساعدة هذا الاستبيان يمكنك معرفة نسبة عملائك المخلصين لك ونسبة العملاء المعترضين على علامتك التجارية وبالتالي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضع علامتك التجارية.

نموذج استبيان شخصية العميل: إذا قدمت منتجاً أو خدمة قبل معرفة جمهورك فستفشل بالتأكيد. يمنحك هذا الاستبيان رؤية أوسع للتعرف على جمهورك بشكل أفضل ولإنتاج منتج أو خدمة يرغبون بإنفاق الأموال من أجله.

نموذج استبيان الدراية بالعلامة التجارية: الهدف الأساسي لمعظم استطلاعات الوعي بالعلامة التجارية هو الإجابة عن السؤال: ما هي النسبة المئوية من السوق المستهدفة التي تدرك علامتنا التجارية؟ إذا كان جزء كبير من سوقك لا يعرفك فيمكنك تعريف جمهورك على علامتك التجارية بشكل أفضل وزيادة إيراداتك ومبيعاتك من خلال تدابير مثل الإعلانات، لكن إذا كنت لا تعرف نسبة معرفة سوقك بعلامتك التجارية فكيف تخطط لاتخاذ إجراء؟

استبيان رضا عملاء مركز الاتصال: مركز الاتصال هو أحد الأماكن التي تعطي جمهورك انطباعاً عاماً عن مؤسستك أو شركتك، وجمع ملاحظات العملاء بعد الاتصال لا يقيس رضا العملاء فحسب؛ بل يخبرك إن كان لدى عملائك نظرة إيجابية تجاه علامتك التجارية؟

استبيان اختبار الإعلان: لدى نوع الرسالة الإعلانية تأثير كبير على تفاعل الجمهور، وهذا يعني أنك إذا لم تقدم إعلاناً صحيحاً للجمهور فقد أهدرت أموالك ووقتك. يساعدك هذا الاستبيان على توفير المحتوى الإعلاني الصحيح وعلى تحديد أفضل وسيلة لإعلانك.

استبيان قياس فقدان العملاء: إذا كنت تريد معرفة سبب انخفاض عدد عملائك فإن هذا الاستبيان هو ما تحتاجه، فباستخدام هذا الاستبيان ستسأل عملاءك ببساطة وذكاء عن سبب تراجعهم عن استخدام منتجك أو خدمتك.

استبيان مؤشر جهد العميل: من المهم بالتأكيد لأية مؤسسة أن تعرف مقدار الجهد الذي يحتاجه عملاؤها حتى يتمكنوا من استخدام خدماتها وإمكاناتها، فبالتأكيد إذا كان مؤشر جهد العملاء مرتفعاً فسوف يفقدون بسرعة رغبتهم في استخدام تلك الخدمة وسيزداد معدل فقدان العملاء.

استبيان نقطة التحويل: بمساعدة هذا الاستبيان ستكتشف في أية نقطة من قُمع الشراء يتحول جمهورك إلى عملاء. أثناء مشاهدة أية صفحة من موقعك الإلكتروني قاموا بالتسجيل مباشرةً وما هو المنتج الذي تفاعلوا معه بشكل أفضل وقاموا بالشراء؟ بمساعدة هذه المعلومات يمكنك التركيز أكثر على ذلك المنتج أو تلك الخدمة وزيادة أرباحك.

استمارة الملاحظات عن اسم المنتج: إن رد فعل الجمهور تجاه اسم علامتك التجارية يؤثر كثيراً على شعبية علامتك التجارية وسمعة مؤسستك، وأفضل طريقة لاختيار الاسم الصحيح أو قياس شعبية الاسم السابق هي استخدام هذه الاستمارة.

استبيان الاحتفاظ بالعملاء: يوضح استبيان الاحتفاظ سبب تراجع عدد عملائك أو توقفهم عن استخدام الخدمة أو إرجاع المنتج، إذ يُستخدم هذا الاستبيان لبيان أسباب إلغاء الشراء أو عملية الإرجاع.

استبيان زمن الانتظار: إذا تجاوز الجمهور وقتاً محدداً منذ بداية الإعلان عن حاجته إلى استخدام الخدمة أو المنتج حتى استلامها فإن هذه التجربة لن تشكِّل له ذكرى جيدة بالتأكيد. استبيان زمن الانتظار يفحص المشاكل التي تصعِّب التقدم على العميل، والتعرف على هذه المشاكل وحلها يعني تحسين تجربة العميل وزيادة المبيعات.

استبيان التسعير: إذا كنت ترغب بتسعير منتجك أو خدمتك فيجب أن يكون السعر متوازناً، وهذا الاستبيان الإلكتروني هو المفتاح لحل مشاكلك إذا كنت ترغب بالحصول على إحصائيات فورية ودقيقة عن آراء عملائك المستقبليين بشأن الأسعار.

نماذج الاستبيانات والاستمارات هذه جاهزة في بُرس لاين ويمكنك استخدام الكثير منها مجاناً بمجرد التسجيل في هذه المنصة. لاستخدام ميزات بُرس لاين الفريدة وتبسيط إجراء الاستبيان اذهب إلى موقع Porsline.com وسجل الآن.

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