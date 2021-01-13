إيران وباکستان نحو مقايضة الكهرباء بالأرز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الوزير الايراني " علي رضا رزم حسيني" و" عبدالرزاق داود مستشار رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون التجارة والصناعة والاستثمار اليوم الاربعاء.

ومن جهة ثانية أكد حسيني إنجاز اتفاقية التجارة الحرة مع باكستان لإبرامها خلال أعمال الدورة التاسعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة في طهران، داعيا الى إنعقادها بأسرع وقت ممكن.

ورحب وزير التجارة والصناعة الايراني باعادة افتتاح منفذ " ريمدان – كبد" الحدودي المشترك معربا عن أمله بتدشين معبر ثالث لتوسيع نطاق التبادل التجاري.

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