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٠٩‏/١١‏/٢٠٢١, ٩:٤٣ ص

 خلال مناورات ذوالفقار 1400؛

الجيش الايراني يوجه تحذيراً لمسيرتين أميركيتين اقتربتا من منطقة العمليات

الجيش الايراني يوجه تحذيراً لمسيرتين أميركيتين اقتربتا من منطقة العمليات

حاولت طائرات اميركية من طراز MQ9 و RQ4 الاقتراب من المناورات الايرانية لكن التحذيرات الايرانية ابعدتها عن المنطقة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش، دخلت طائرات مسيرة من طراز RQ4و MQ9 لمنطقة العمليات للاستطلاع ولكن واجهت تحذيرات من قبل الدفاع الجوي الايراني.

وكانت ترصد هذه الطائرات عن بعد المناورات الايرانية ولكن غيرت مسارها للاقتراب من حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية ولكن الجيش الايراني والدفاع الجوي وجه لها تحذيرا ت. حيث أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.

منذ البداية ، استقطبت مناورات ذو الفقار1400 المشتركة للجيش انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة حيث كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية MQ-9 و RQ4 تصر بجمع المعلومات وقربهما من المنطقة العامة للمناورة.

/انتهى/

رمز الخبر 1919595
https://ar.mehrnews.com/news/1919595/

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