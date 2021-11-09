الجيش الايراني يوجه تحذيراً لمسيرتين أميركيتين اقتربتا من منطقة العمليات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش، دخلت طائرات مسيرة من طراز RQ4و MQ9 لمنطقة العمليات للاستطلاع ولكن واجهت تحذيرات من قبل الدفاع الجوي الايراني.

وكانت ترصد هذه الطائرات عن بعد المناورات الايرانية ولكن غيرت مسارها للاقتراب من حدود الجمهورية الإسلامية الايرانية ولكن الجيش الايراني والدفاع الجوي وجه لها تحذيرا ت. حيث أن المسيرتين غيرتا مسارهما من الاقتراب بعد اعتراضهما وتحذيرهما.

منذ البداية ، استقطبت مناورات ذو الفقار1400 المشتركة للجيش انتباه بعض القوى خاصة الولايات المتحدة حيث كانت الطائرات بدون طيار الأمريكية MQ-9 و RQ4 تصر بجمع المعلومات وقربهما من المنطقة العامة للمناورة.

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