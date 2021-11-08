صواريخ ايرانية الصنع تصيب اهدافها على بعد 300 كيلومتر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال "مناورات ذوالفقار 1400" المشتركة، عمليات ضرب لاهداف بحرية باستخدام صاروخ كروز قدير بعيد المدى من بارجة راجمة للصواريخ ضد هدف بحري على بعد 300 كيلومتر واصاب الهدف بدقة.

وبين المتحدث باسم مناورات ذوالفقار، الادميرال محمود موسوي، ان القوة البحرية الاستراتيجية للجيش الايراني تمتلك سلسلة واسعة ومتنوعة من صواريخ كروز البحرية، وقال: "القدرات الفريدة، بما في ذلك الرؤوس الحربية الفعالة ذات القوة التفجيرية العالية، وكذلك القدرة على الصمود في وجه الحرب الالكترونية للعدو، هي من بين ميزات صواريخ كروز البحرية، والتي اثبتت فعاليتها في هذه المناورات".

جدير بالذكر ن صاروخ قدير الايراني بعيد المدى يمكن ان يضرب اهدافاً ثابتة ومتحركة في اعماق المياه البعيدة وعلى مسافة تزيد عن 300 كيلومتر./انتهى/