الأنظمة المستخدمة في مناروات " ذو الفقار1400 " صناعة محلية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال قائد قوة الدفاع الجوي التابعة للجيش الايراني العميد عليرضا صباحي فرد على هامش مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الايراني إن قوة الدفاع الجوي للجيش هي إحدى القوات الأربعة المشاركة في مناورات ذو الفقار 1400 والتي كانت قادرة على أداء مهام محددة بشكل جيدًا جنبًا إلى جنب مع القوات الأخرى.

واعتبر استخدام أنظمة الإنتاج المحلية سمة بارزة في مناورات جيش ذو الفقار 1400 وأكد أن جميع الأنظمة التي استخدمناها في هذه المناورات في مجال الاستطلاع وأنظمة الرادار وأنظمة الصراع، وما إلى ذلك، هي أنظمة أصلية ويتم إنتاجها محليًا بأحدث التقنيات الحديثة.

واعتبر الاستخدام الواسع النطاق للطائرات القتالية والاستطلاع كسمات أخرى لمناوات ذو الفقار 1400. وقال استخدمنا مجموعة متنوعة من الطائرات بدون طيار في هذه المناورات. وبإذن الله استطاعت القوات المشاركة في هذه المناورات بأداء جميع المهام الموكلة إليها بشكل جيد.

واعتبرالعميد صباحي فرد إجراء المناورات حقا واضحا لإيران وقال نحن من حقنا الواضح إجراء مناوراتنا في بحر عمان والخليج الفارسي وفي اي مكان اخر. واما تجاة القوة الاجنبية عندما ارادوا اجراء مناورات حسب كلام القائد الأعلى للقوات المسلحة يجب ان يذهبوا الى خليج الخنازير لاجراء مناوراتهم.

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