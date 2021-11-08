ايران تُبرز قدراتها الصاروخية في مناورات ذوالفقار 1400

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الايراني، تمت عملية تدمير وحدات العدو السطحية والعائمة باستخدام صواريخ كروز "قادر" و"نصر" الايرانية الصنع.

وقال المتحدث باسم مناورات ذو الفقار 1400 المشتركة للجيش الايراني، الادميرال سيد محمود موسوي: "في هذه المرحلة من التمرين، نجح صاروخ كروز قادر الايراني الصنع في اصابة اهدافه بعد اطلاقه من المنصات التكتيكية بر - بحر للقوة البحرية للجيش في سواحل مكران ضد اهداف على بعد 200 كيلومتر ".

واضاف موسوي: "كما تم تدمير الهدف السطحي باستخدام صاروخ كروز "نصر" المحلي الصنع بواسطة قاذفة الصواريخ البحرية التابعة للجيش".

وشدد الادميرال موسوي على ان عملية التمكين الصاروخي في البحرية مستمرة واليوم اصبحت البحرية قادرة على استخدام أنظمة الصواريخ الساحلية والوحدات العائمة على السطح ووحدات الغواصات باستخدام مجموعة متنوعة من الصواريخ المحلية لضرب الاهداف على مسافات بعيدة وان هذه الحركة المتنامية ستستمر بلا انقطاع وستزيد من قدرات انظمة الصواريخ يوماً بعد يوم./انتهى/