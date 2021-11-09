ايران توقع اتفاقية تعاون مع باكستان لتسهيل حركة النقل بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قاسمي صرح اليوم الثلاثاء، قائلاً: "اننا سنستعيد حصتنا في قطاعي النقل والترانزيت"، مبينا ان الاتفاق الموقع اخيرا بين طهران واسلام آباد، يتيح لسائقي الشاحنات الايرانية التوجه من اي نقطة في البلاد نحو الصين، كما يسمح الشاحنات الباكستانية التنقل عبر ايران باتجاه اوروبا".

ونوه وزير النقل الايراني على ان ايران تمتلك طاقات كبيرة في مجالات النقل وهي قادرة على استعادة حصتها من قطاعي النقل والترانزيت.

واشار قاسمي، إلى عملية نقل بضائع فنلندا خلال العام الحالي عبر طريق السكك الحديدية من ايران، والتي استغرقت 21 يوما، مبينا انه لو تم نقل هذه السلع عبر البحر لاستغرق ذلك 3 اشهر./انتهى/